Юрист объяснил, как изменится оплата больничных в 2026 году
Выплаты по болезни для россиян вырастут, к тому же, дополнительная часть населения получит их впервые, заявил НСН Александр Южалин.
Индексация выплат по болезни позволит россиянам получить больше денег в 2026-м году, а самозанятые смогут оформить их впервые, рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин в разговоре с НСН.
Сотрудник российской компании может получить до 5673 рублей за каждый пропущенный день по болезни в 2025 году. Южалин подчеркнул, что эта сумма увеличится в новом году.
«В 2026 году будет браться средний заработок за 2025 год и 2024 год соответственно И вот в каждом из этих годов предусмотрена максимальная величина страховой суммы, которая берется в зачет. И от нее уже считается размер дневного пособия по временной нетрудоспособности. Каждый год эта сумма увеличивается, с 2026 года тоже она будет проиндексирована. К тому же, в этом году на выплаты из социального фонда смогут претендовать самозанятые. Сейчас у них такого права нет», — указал он.
Юрист добавил, что любым выплатам есть предел.
«Размер пособия по временной нетрудоспособности для работников, кто работает по трудовым договорам и тех, кто работает по договорам гражданского правового характера, зависит от двух факторов. Это продолжительность страхового стажа, то есть сколько лет работодатель платил страховые взносы за человека. А второй момент — расчет среднего заработка. Однако даже те работники, которые имеют стаж больше восьми лет и могут претендовать на выплату в размере 100% своей средней зарплаты за два последних года, ограничены в получение средств. Даже если у человека зарплата — миллион рублей в месяц, выплаты не могут превышать максимальный предел. В этом году он составил почти 5700 рублей в день», — заключил собеседник НСН.
Ранее Южалин объяснил НСН, кому выгодно оформлять договор гражданско-правового характера вместо трудового договора.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина ввела санкции против работающих в Арктике физлиц и компаний РФ
- Юрист объяснил, как изменится оплата больничных в 2026 году
- Нэнси Пелоси объявила об уходе из Конгресса
- Регионы дополнительно получат на ремонт дорог 75,5 млрд рублей
- «Никто не поддержит»: Военная операция в Венесуэле разрушит имидж Трампа
- Власти смягчили условия по НДС для малого и среднего бизнеса
- Руководителям объяснили, как работать с зумерами
- Строительство велодорожек в новых ЖК увеличит стоимость квартир
- Лянге объяснила, зачем подарила Путину пластинку с электропанком
- Лукашенко пригласил украинцев приезжать в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru