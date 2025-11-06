Индексация выплат по болезни позволит россиянам получить больше денег в 2026-м году, а самозанятые смогут оформить их впервые, рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин в разговоре с НСН.



Сотрудник российской компании может получить до 5673 рублей за каждый пропущенный день по болезни в 2025 году. Южалин подчеркнул, что эта сумма увеличится в новом году.