Юрист объяснил, как изменится оплата больничных в 2026 году

Выплаты по болезни для россиян вырастут, к тому же, дополнительная часть населения получит их впервые, заявил НСН Александр Южалин.

Индексация выплат по болезни позволит россиянам получить больше денег в 2026-м году, а самозанятые смогут оформить их впервые, рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин в разговоре с НСН.

Сотрудник российской компании может получить до 5673 рублей за каждый пропущенный день по болезни в 2025 году. Южалин подчеркнул, что эта сумма увеличится в новом году.

Самозанятым разрешат оформлять оплачиваемые больничные
«В 2026 году будет браться средний заработок за 2025 год и 2024 год соответственно И вот в каждом из этих годов предусмотрена максимальная величина страховой суммы, которая берется в зачет. И от нее уже считается размер дневного пособия по временной нетрудоспособности. Каждый год эта сумма увеличивается, с 2026 года тоже она будет проиндексирована. К тому же, в этом году на выплаты из социального фонда смогут претендовать самозанятые. Сейчас у них такого права нет», — указал он.

Юрист добавил, что любым выплатам есть предел.

Пора выздоравливать: Для чего Минздрав хочет ужесточить выдачу больничных
«Размер пособия по временной нетрудоспособности для работников, кто работает по трудовым договорам и тех, кто работает по договорам гражданского правового характера, зависит от двух факторов. Это продолжительность страхового стажа, то есть сколько лет работодатель платил страховые взносы за человека. А второй момент — расчет среднего заработка. Однако даже те работники, которые имеют стаж больше восьми лет и могут претендовать на выплату в размере 100% своей средней зарплаты за два последних года, ограничены в получение средств. Даже если у человека зарплата — миллион рублей в месяц, выплаты не могут превышать максимальный предел. В этом году он составил почти 5700 рублей в день», — заключил собеседник НСН.

Ранее Южалин объяснил НСН, кому выгодно оформлять договор гражданско-правового характера вместо трудового договора.

