Названы самые популярные у россиян регионы для отдыха в 2025 году

В частности, Подмосковье стало лидером в сегменте бронирования квартир. В ТОП-5 также вошли Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Ставропольский край.

В сегменте отелей рейтинг по числу бронирований также возглавила Московская область. Кроме того, россияне выбирали Кубань, Ленинградскую область, Крым и Татарстан. Любители глэмпинга чаще остальных регионов посещали Подмосковье, Татарстан, Карелию, Краснодарский край и Свердловскую область.

Что касается загородных домов, то их чаще всего бронировали в Карелии. Также в этом сегменте наиболее популярными стали Кубань, Крым, Московская область и Республика Алтай.

Ранее сервис OneTwoTrip сообщил, что в 2025 году россияне чаще всего ездили за границу в весенний сезон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

