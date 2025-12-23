Названы самые популярные у россиян регионы для отдыха в 2025 году
Московская область стала самым популярным регионом у российских путешественников в 2025 году. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Авито Путешествия» сообщает NEWS.ru.
В частности, Подмосковье стало лидером в сегменте бронирования квартир. В ТОП-5 также вошли Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Ставропольский край.
В сегменте отелей рейтинг по числу бронирований также возглавила Московская область. Кроме того, россияне выбирали Кубань, Ленинградскую область, Крым и Татарстан. Любители глэмпинга чаще остальных регионов посещали Подмосковье, Татарстан, Карелию, Краснодарский край и Свердловскую область.
Что касается загородных домов, то их чаще всего бронировали в Карелии. Также в этом сегменте наиболее популярными стали Кубань, Крым, Московская область и Республика Алтай.
Ранее сервис OneTwoTrip сообщил, что в 2025 году россияне чаще всего ездили за границу в весенний сезон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали о праве на выплату больничного при увольнении
- Центробанкк РФ подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют
- Названы самые популярные у россиян регионы для отдыха в 2025 году
- В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ
- Путин вручит государственные награды 24 декабря
- Россиянам назвали артистов, которые в 2026 году смогут заменить Кадышеву
- «Заслужил доверие»: Семин поддержал назначение Гусева в «Динамо»
- «Никто не следит»: Автоэксперт о незаконной парковке на местах для инвалидов
- Юрий Лоза признался, что в детстве не верил в Деда Мороза
- WhatsApp заявил о намерении бороться за свою аудиторию в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru