Россиянам рассказали о праве на выплату больничного при увольнении
Пособие по временной нетрудоспособности гражданин имеет право получить даже в случае увольнения. Об этом «ФедералПресс» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он отметил, что право на оплачиваемый больничный сохраняется в течение 30 календарных дней после увольнения. При этом работодатель должен оплатить первые три дня, а остальное выплачивает Социальный фонд РФ.
Балынин указал, что дневной размер пособия составит 60% от «среднедневного заработка за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности».
Также эксперт добавил, что страховой стаж в данном случае не учитывается, однако выплата облагается налогом на доходы физлиц (НДФЛ).
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые граждане смогут получать пособие по болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
