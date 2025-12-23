Россиянам рассказали о праве на выплату больничного при увольнении

Он отметил, что право на оплачиваемый больничный сохраняется в течение 30 календарных дней после увольнения. При этом работодатель должен оплатить первые три дня, а остальное выплачивает Социальный фонд РФ.

Балынин указал, что дневной размер пособия составит 60% от «среднедневного заработка за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности».

Также эксперт добавил, что страховой стаж в данном случае не учитывается, однако выплата облагается налогом на доходы физлиц (НДФЛ).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые граждане смогут получать пособие по болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

