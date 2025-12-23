Не так важно, кто именно будет заниматься эвакуацией автомобилей, незаконно находящихся на местах для инвалидов, это нарушение встречается очень редко. Об этом НСН заявил автоэксперт Андрей Ломанов.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес законопроект, предусматривающий передачу полномочий ГАИ по эвакуации автомобилей за противоправную парковку на местах для инвалидов региональным властям. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале. Данную меру предлагается распространить на Москву, Санкт-Петербург, Севастополь и Московскую область. По словам Ломанова, не имеет значения, кто будет заниматься эвакуацией, это очень редкое нарушение.