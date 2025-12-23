«Никто не следит»: Автоэксперт о незаконной парковке на местах для инвалидов
Водители крайне редко незаконно паркуют автомобили на местах для инвалидов, исключения составляют торговые центры, где за этим никто не следит, сказал НСН Андрей Ломанов.
Не так важно, кто именно будет заниматься эвакуацией автомобилей, незаконно находящихся на местах для инвалидов, это нарушение встречается очень редко. Об этом НСН заявил автоэксперт Андрей Ломанов.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес законопроект, предусматривающий передачу полномочий ГАИ по эвакуации автомобилей за противоправную парковку на местах для инвалидов региональным властям. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале. Данную меру предлагается распространить на Москву, Санкт-Петербург, Севастополь и Московскую область. По словам Ломанова, не имеет значения, кто будет заниматься эвакуацией, это очень редкое нарушение.
«Не имеет значения, какое ведомство будет заниматься автомобилей нарушителей. По крайней мере, в Москве и Подмосковье это очень редкое нарушение. Обычное нарушение парковки несет массовый характер, а о парковке на местах для инвалидов этого сказать нельзя. Исключение составляют только паркинги больших сетевых магазинов или ТЦ, потому что там огромное количество таких мест. Понятно, что эти места, как правило, пустуют. Если парковка забивается, их активно используют. Как правило, там за нарушение никто не штрафует, потому что нанесение таких мест на частной территории – некая формальность, ТЦ обязуют выделять некое количество мест. Чаще всего за этим никто не следит», — сказал Ломанов.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил, что перевод резидентных разрешений на бесплатную парковку у дома на федеральный уровень не решит проблемы автомобилистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
