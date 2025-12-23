Мелони заявила, что 2026 год будет гораздо хуже 2025-го
23 декабря 202518:18
Уходящий 2025 года «был тяжёлым для всех нас». Как пишет RT, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
В своём поздравлении с рождественскими праздниками она призвала не волноваться по этому поводу, так как 2026 год «будет гораздо хуже».
«Поэтому рекомендую правильно отдохнуть в эти праздники», - заключила политик.
Ранее газета Repubblica сообщила, что в Международный уголовный суд подали иск в отношении Мелони из-за якобы соучастия в геноциде в секторе Газа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Группа россиян подала иск к РКН и Минцифры из-за ограничений в мессенджерах
- Мелони заявила, что 2026 год будет гораздо хуже 2025-го
- Россиянам рассказали о праве на выплату больничного при увольнении
- Центробанкк РФ подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют
- Названы самые популярные у россиян регионы для отдыха в 2025 году
- В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ
- Путин вручит государственные награды 24 декабря
- Россиянам назвали артистов, которые в 2026 году смогут заменить Кадышеву
- «Заслужил доверие»: Семин поддержал назначение Гусева в «Динамо»
- «Никто не следит»: Автоэксперт о незаконной парковке на местах для инвалидов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru