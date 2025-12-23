Мелони заявила, что 2026 год будет гораздо хуже 2025-го

Уходящий 2025 года «был тяжёлым для всех нас». Как пишет RT, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

СМИ: Италия изменила стратегию по Украине

В своём поздравлении с рождественскими праздниками она призвала не волноваться по этому поводу, так как 2026 год «будет гораздо хуже».

«Поэтому рекомендую правильно отдохнуть в эти праздники», - заключила политик.

Ранее газета Repubblica сообщила, что в Международный уголовный суд подали иск в отношении Мелони из-за якобы соучастия в геноциде в секторе Газа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
