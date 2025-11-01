Россиянам назвали плюсы и минусы работы по гражданско-правовым договорам
Сотрудники компаний, работающие по договору гражданско-правового характера, теряют право на отпуск, на оплату больничного, на индексацию заработной платы, напомнил в беседе с НСН Александр Южалин.
Работодатели сильно экономят при трудоустройстве сотрудников по договорам ГПХ, поэтому зачастую готовы предлагать условия по оплате выше, чем для штатных работников, заявил НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.
Бизнес резко увеличил наем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). К сентябрю 2025 года таких работников насчитывалось почти 2 миллиона — в 1,5 раза больше, чем год назад, когда их число сокращалось, сообщает Росстат. По данным ведомства, это рекорд за весь период наблюдений. Рост связан со стремлением компаний снизить издержки на фоне высоких ставок и изменения налоговой нагрузки. Южалин напомнил, что те, кто работают по договором ГПХ, лишены права на отпуск, на больничные, на индексацию заработной платы.
«Минусы от работы по договорам гражданско-правового характера очевидны. Сотрудники компаний, работающие по договору гражданско-правового характера, теряют право на отпуск, на оплату больничного, на индексацию заработной платы. Они находятся в более худших условиях, чем обычные работники. Из плюсов здесь можно выделить относительно быстрый прием на работу. Меньше времени уйдет на поиск работы, потому что многие работодатели сейчас рассматривают преимущественно такой вариант трудоустройства. Ещё одним плюсом могут быть условия по оплате, потому что из-за того, что работодатели сильно экономят при трудоустройстве по договорам с ГПХ, они зачастую готовы предлагать условия по оплате выше, чем, например, для штатных работников. Сотрудники компаний, которые работают по трудовому договору, платят стандартные 13% своей заработной платы на налог на доходы физического лица, а если речь идет о самозанятых гражданах, которые работают по договору КПХ, то они платят от 4 до 6% своего дохода в зависимости от того, с кем работают», - рассказал эксперт.
По его словам, если в организации много сотрудников работают по договорам ГПХ, это может вызвать подозрения у налоговых органов и Государственной инспекции труда.
«Как правило по договору ГПХ работают курьеры и водители, дизайнеры, копирайтеры, редакторы, и бухгалтера. Ограничений по количеству сотрудников, работающих в организации по договорам ГПХ нет, но у налоговых органов и Государственной инспекции труда могут возникнуть подозрения, что таким-образом работодатель подменяет трудовые отношения отношениями по договору гражданско-правового характера, а это запрещено законом», - пояснил Южалин.
Ранее в Совете Федерации объяснили необходимость завершения эксперимента с «налогом самозанятых», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
