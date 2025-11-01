Работодатели сильно экономят при трудоустройстве сотрудников по договорам ГПХ, поэтому зачастую готовы предлагать условия по оплате выше, чем для штатных работников, заявил НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

Бизнес резко увеличил наем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). К сентябрю 2025 года таких работников насчитывалось почти 2 миллиона — в 1,5 раза больше, чем год назад, когда их число сокращалось, сообщает Росстат. По данным ведомства, это рекорд за весь период наблюдений. Рост связан со стремлением компаний снизить издержки на фоне высоких ставок и изменения налоговой нагрузки. Южалин напомнил, что те, кто работают по договором ГПХ, лишены права на отпуск, на больничные, на индексацию заработной платы.