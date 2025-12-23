Футбольный клуб «Динамо» правильно сделал, что назначил на пост главного тренера своего бывшего игрока, который знаком со всеми процессами в команде, рассказал бывший тренер московского «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин в беседе с НСН.

Ролан Гусев официально стал новым главным тренером футбольного клуба «Динамо». Московским клубом он впервые будет руководить без приставки и.о. Контракт рассчитан до конца сезона, об этом сообщили в команде. Семин поддержал назначение.



«Хорошее решение. Он достаточно опытен, понимает и знает традиции клуба, так как играл за него.Человек работал в академии, с юношами, кому как не ему доверять? Такое бывает в любых командах: и в наших, и в английских. Гусев заслужил доверие. Этот шаг напрашивался, да и сейчас есть большой перерыв, за который он в состоянии подготовить команду к следующему этапу. Ему можно пожелать удачи в продолжении работы. Если “Динамо” добьется какого-то успеха в Кубке России, то они обязательно поделят его с бывшим тренером Валерием Карпиным, но сперва нужно что-то выиграть», — подчеркнул он.



Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко и лидер группы Casual Алексей Яшин в беседе с НСН обрадовались уходу Валерия Карпина из «Динамо».

