Россиянам назвали артистов, которые в 2026 году смогут заменить Кадышеву
Тренд на звезд 1990-х в 2026 году никуда не исчезнет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил певец Илья Гуров.
По его мнению, в настоящее время на эстраде достаточно артистов, способных занять место Надежды Кадышевой и стать фаворитами зумеров.
«Я видел, как тепло публика принимает певца Шуру, группу «Вирус»... Ирина Салтыкова, Марина Хлебникова — уже начали коллаборации с блогерами. Да, и в целом, всё новое — это хорошо забытое старое», — отметил Гуров.
Он также добавил, что в следующем году намерен создать дуэт с Николаем Пархоменко.
Ранее в СМИ появилась информация, что Надежда Кадышева стала самой дорогой российской звездой в новогодние праздники, так как установила рекордную сумму в 25 млн рублей за 40-минутное выступление, сообщает «Свободная пресса».
