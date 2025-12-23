В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ

По его словам, в результате без электричесвтва остались более 60 тысяч человек. Это жители Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского муниципальных округов.

Глава области отметил, что высокая активность украинских дронов не позволяет сотрудникам «Херсонэнерго» приступить к ремонту. Они начнут работы после стабилизации обстановки.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что электричество пропало у части потребителей региона, сообщает «Свободная пресса».

