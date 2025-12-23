Центробанкк РФ подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют
Центробанкк РФ концепцию регулирования рынка криптовалют и цифровых активов. Как сообщает RT, регулятор направил документ на рассмотрение в правительство.
В концепции отмечается, что Центробанк по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом. При этом они признаются валютными ценностями, однако применять их для расчетов внутри России будет запрещено.
Инвесторы смогут покупать криптоактивы только после тестирования на знание рисков. Неквалифицированным инвесторам разрешать приобретать только наиболее ликвидные активы на сумму не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника.
Резиденты смогут приобретать криптовалюту за границей с зарубежных счетов с обязательным уведомлением налоговой службы.
Документ предусматривает, что операции будут проводиться через действующих брокеров, доверительных управляющих и биржи. Для криптообменников будут установлены отдельные требования. Ответственность за нелегальных посредников на криптовалютном рынке планируется ввести в 2027 году.
Ранее президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин заявил «Радиоточке НСН», что государству следует полностью легализовать рынок криптовалюты, так как это принесёт пользу экономике РФ и простым гражданам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мелони заявила, что 2026 год будет гораздо хуже 2025-го
- Россиянам рассказали о праве на выплату больничного при увольнении
- Центробанкк РФ подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют
- Названы самые популярные у россиян регионы для отдыха в 2025 году
- В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ
- Путин вручит государственные награды 24 декабря
- Россиянам назвали артистов, которые в 2026 году смогут заменить Кадышеву
- «Заслужил доверие»: Семин поддержал назначение Гусева в «Динамо»
- «Никто не следит»: Автоэксперт о незаконной парковке на местах для инвалидов
- Юрий Лоза признался, что в детстве не верил в Деда Мороза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru