Центробанкк РФ подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют

В концепции отмечается, что Центробанк по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом. При этом они признаются валютными ценностями, однако применять их для расчетов внутри России будет запрещено.

Инвесторы смогут покупать криптоактивы только после тестирования на знание рисков. Неквалифицированным инвесторам разрешать приобретать только наиболее ликвидные активы на сумму не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

Резиденты смогут приобретать криптовалюту за границей с зарубежных счетов с обязательным уведомлением налоговой службы.

Документ предусматривает, что операции будут проводиться через действующих брокеров, доверительных управляющих и биржи. Для криптообменников будут установлены отдельные требования. Ответственность за нелегальных посредников на криптовалютном рынке планируется ввести в 2027 году.

Ранее президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин заявил «Радиоточке НСН», что государству следует полностью легализовать рынок криптовалюты, так как это принесёт пользу экономике РФ и простым гражданам.

