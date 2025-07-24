«Конечно, есть и будут люди, которые часто берут в течение года больничные листы по состоянию здоровья. В этой связи был выдвинут ряд предложений, в том числе, с целью как-то ограничить число дней нетрудоспособности, за которые выплачиваются пособия. Новые меры должны мотивировать граждан внимательнее следить за своим здоровьем, в том числе, чаще проходить диспансеризацию. У нас в законе давно уже есть такое право у граждан, но, к сожалению, многие этим не пользуются, не следят за здоровьем, поэтому часто уходят на больничный. Государство всеми возможными способами пытается улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, не хочет, чтобы люди много болели, в том числе, за счет ужесточения порядка выдачи больничных листов и отслеживания, сколько раз в год и как долго работник находился на больничном», - пояснил Южалин.

Вместе с тем он признал, что новый нормативный акт разработан только с учетом интересов работодателей.

«Конечно, если закон будет принят, к нему по-разному можно относиться. Например, для работодателей это больше положительная история. Работники станут реже оставлять работу по состоянию здоровья. Для самих граждан, для работников, особенно для тех, кто в силу слабого здоровья часто болеет, это не очень хорошая новость. В этой ситуации, конечно, необходимо будет соблюсти баланс интересов», - считает специалист.

Ранее Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

