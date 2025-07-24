Пора выздоравливать: Для чего Минздрав хочет ужесточить выдачу больничных
Новые меры должны мотивировать граждан внимательнее следить за своим здоровьем, в том числе, чаще проходить диспансеризацию, заявил НСН директор департамента трудового права портала Superjob Александр Южалин.
Государство пытается улучшить ситуацию в сфере здравоохранения за счет ужесточения порядка выдачи больничных листов, заявил в беседе с НСН директор департамента трудового права портала Superjob Александр Южалин.
Минздрав РФ подготовил изменения в порядок выдачи больничных, сообщает РБК. В соответствии с ними, в случае оформления листа нетрудоспособности более четырех раз за полгода лечащий врач будет передавать медкарту пациента специальной комиссии «для принятия необходимых мер по улучшению оказания медицинской помощи и повышению ее доступности». Исключения предусмотрены: в случае ухода за больным ребенком и другими членами семьи; медицинской реабилитации; получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях; получения гражданами медицинской помощи при заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.
Южалин подчеркнул, что новые меры не направлены на сокращение числа фиктивных документов. Он напомнил, что в России после перевода больничных листов в электронный формат число злоупотреблений со стороны работников и так заметно сократилось.
«В России несколько лет назад произошла реформа, в рамках которой практически все больничные листы были переведены в электронный формат. Привычные бумажные больничные листы сейчас практически уже нигде не используются, поэтому подделывать их стало куда сложнее и опаснее. Сейчас всё максимально прозрачно. Видят эти больничные листы и Социальный фонд, и медицинские организации, и работодатели. С переходом на цифровые больничные листы число злоупотреблений со стороны работников заметно сократилось», - отметил эксперт.
По его словам, государство, ограничивая число больничных, пытается мотивировать граждан внимательнее относиться к своему здоровью.
«Конечно, есть и будут люди, которые часто берут в течение года больничные листы по состоянию здоровья. В этой связи был выдвинут ряд предложений, в том числе, с целью как-то ограничить число дней нетрудоспособности, за которые выплачиваются пособия. Новые меры должны мотивировать граждан внимательнее следить за своим здоровьем, в том числе, чаще проходить диспансеризацию. У нас в законе давно уже есть такое право у граждан, но, к сожалению, многие этим не пользуются, не следят за здоровьем, поэтому часто уходят на больничный. Государство всеми возможными способами пытается улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, не хочет, чтобы люди много болели, в том числе, за счет ужесточения порядка выдачи больничных листов и отслеживания, сколько раз в год и как долго работник находился на больничном», - пояснил Южалин.
Вместе с тем он признал, что новый нормативный акт разработан только с учетом интересов работодателей.
«Конечно, если закон будет принят, к нему по-разному можно относиться. Например, для работодателей это больше положительная история. Работники станут реже оставлять работу по состоянию здоровья. Для самих граждан, для работников, особенно для тех, кто в силу слабого здоровья часто болеет, это не очень хорошая новость. В этой ситуации, конечно, необходимо будет соблюсти баланс интересов», - считает специалист.
Ранее Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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