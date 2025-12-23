Путин вручит государственные награды 24 декабря

Президент РФ Владимир Путин вручит государственные награды. Как пишет RT, церемония пройдёт 24 декабря в Екатерининском зале Кремля.

Уточняется, что глава государства вручит награды работникам здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.

Также орденами, медалями и почётными званиями будут награждены известные музыканты, артисты и другие выдающиеся деятели из различных сфер.

Ранее Путин наградил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

