Путин вручит государственные награды 24 декабря
23 декабря 202516:52
Президент РФ Владимир Путин вручит государственные награды. Как пишет RT, церемония пройдёт 24 декабря в Екатерининском зале Кремля.
Уточняется, что глава государства вручит награды работникам здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.
Также орденами, медалями и почётными званиями будут награждены известные музыканты, артисты и другие выдающиеся деятели из различных сфер.
Ранее Путин наградил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин вручит государственные награды 24 декабря
- Россиянам назвали артистов, которые в 2026 году смогут заменить Кадышеву
- «Заслужил доверие»: Семин поддержал назначение Гусева в «Динамо»
- «Никто не следит»: Автоэксперт о незаконной парковке на местах для инвалидов
- Юрий Лоза признался, что в детстве не верил в Деда Мороза
- WhatsApp заявил о намерении бороться за свою аудиторию в России
- «Второй эшелон»: Почему Южная Корея не расстроена взрывом своей ракеты
- Кремль: Благодаря блокировке звонков в мессенджерах снизилось число мошенничеств
- Госдума ужесточила наказание за навязывание дополнительных товаров и услуг
- Автодилеры и операторы: Кто незаконно навязывает платные услуги россиянам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru