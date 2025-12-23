Путин вручит государственные награды 24 декабря

Рябков подтвердил проведение раунда консультаций с США по раздражителям ЦБ разрешит неквалам ограниченно покупать криптовалюту WhatsApp заявил о готовности бороться за пользователей из РФ Дворники из Индии вышли на улицы Петербурга Не только «Ленинград»: Какие артисты задрали ценник на корпоративы