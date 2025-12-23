Юрий Лоза признался, что в детстве не верил в Деда Мороза
Композитор и певец Юрий Лоза заявил NEWS.ru, что в детстве никогда не верил в Деда Мороза, а его отец никогда не наряжался в зимнего волшебника.
Музыкант пояснил, что его родители «в эту игру не играли». Отказ от костюмированного представления был связан с инвалидностью отца.
«У меня так случилось. Просто отец был без ноги, и я бы сразу узнал его. Ему трудно было прикинуться Дедом Морозом», — заключил Лоза.
Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева заявила, что подрабатывать Дедом Морозом в период новогодних праздников лучше легально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Заслужил доверие»: Семин поддержал назначение Гусева в «Динамо»
- «Никто не следит»: Автоэксперт о незаконной парковке на местах для инвалидов
- Юрий Лоза признался, что в детстве не верил в Деда Мороза
- WhatsApp заявил о намерении бороться за свою аудиторию в России
- «Второй эшелон»: Почему Южная Корея не расстроена взрывом своей ракеты
- Кремль: Благодаря блокировке звонков в мессенджерах снизилось число мошенничеств
- Госдума ужесточила наказание за навязывание дополнительных товаров и услуг
- Автодилеры и операторы: Кто незаконно навязывает платные услуги россиянам
- Россиянам объяснили, как бороться с ночными кошмарами
- Памфилова заявила, что традиционное голосование сохранится на выборах 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru