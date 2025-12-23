Юрий Лоза признался, что в детстве не верил в Деда Мороза

Музыкант пояснил, что его родители «в эту игру не играли». Отказ от костюмированного представления был связан с инвалидностью отца.

«У меня так случилось. Просто отец был без ноги, и я бы сразу узнал его. Ему трудно было прикинуться Дедом Морозом», — заключил Лоза.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева заявила, что подрабатывать Дедом Морозом в период новогодних праздников лучше легально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

