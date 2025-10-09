Самозанятым разрешат оформлять оплачиваемые больничные
Самозанятые граждане с 1 января 2026 года смогут оформлять оплачиваемые больничные. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
По его словам, на выбор будут предложены два годовых лимита пособия по нетрудоспособности — 35 тысяч и 50 тысяч рублей.
Он отметил, что для участия в добровольной программе соцстрахования самозанятым предстоит делать ежемесячные взносы в Соцфонд. Его размер составит приблизительно 1,3 тысячи или 1,9 тысячи рублей.
«Размер взноса может быть снижен, если самозанятый не будет пользоваться больничным более полутора лет», - указал Мишустин.
Ранее в правительстве РФ заявили, не планируют досрочно завершать эксперимент по самозанятым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
