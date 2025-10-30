31 октября традиционно для западных стран празднуется Хэллоуин (День всех Святых). В этот день принято переодеваться в костюмы нечисти, ведьм, и призраков. В июле Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистским. Между тем в России множество заведений устраивают тематические вечеринки с переодеванием, а некоторые гости приходят в виде чертей и дьяволят. Трунов отметил, что россиянам можно расслабиться, а за костюмы никого не накажут.

«Полиция и суды могут квалифицировать действия только при наличии экстремистской символики — если что-то относится к запрещенным организациям либо оскорбляет чувства верующих. Это публичные действия, направленные на оправдание либо пропаганду терроризма или экстремизма. Но в российском праве нет прямого запрета на тыквы и костюмы ведьм и привидений ни в административном, ни в уголовном кодексе. Теоретически правоохранительные органы могут посчитать костюм сатанинским по субъективному восприятию.