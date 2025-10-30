Юрист рассказал, что грозит россиянам за сатанические костюмы на Хэллоуин
За обычные страшные костюмы россиян не привлекут к ответственности, однако если усмотрят в нем признаки запрещенного культа, то могут оштрафовать и даже задержать, заявил НСН Игорь Трунов.
В ношении костюмов нет ничего криминального, но если есть умысел пропаганды запрещенных движений, то тогда россиян накажут, рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН.
31 октября традиционно для западных стран празднуется Хэллоуин (День всех Святых). В этот день принято переодеваться в костюмы нечисти, ведьм, и призраков. В июле Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистским. Между тем в России множество заведений устраивают тематические вечеринки с переодеванием, а некоторые гости приходят в виде чертей и дьяволят. Трунов отметил, что россиянам можно расслабиться, а за костюмы никого не накажут.
«Полиция и суды могут квалифицировать действия только при наличии экстремистской символики — если что-то относится к запрещенным организациям либо оскорбляет чувства верующих. Это публичные действия, направленные на оправдание либо пропаганду терроризма или экстремизма. Но в российском праве нет прямого запрета на тыквы и костюмы ведьм и привидений ни в административном, ни в уголовном кодексе. Теоретически правоохранительные органы могут посчитать костюм сатанинским по субъективному восприятию.
Однако для привлечения к ответственности необходимо доказать умысел на пропаганду культа, религиозную вражду или оскорбления чувств верующих. Без этого нет состава правонарушения. Если его все же докажут, то может грозить штраф до двух тысяч рублей или 15 суток административного ареста», — подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман объяснил НСН, почему идея Хэллоуина противоречит сатанизму.
Юрист рассказал, что грозит россиянам за сатанические костюмы на Хэллоуин
