«Святки вместо Хэллоуина»: В РПЦ призвали вернуться к традиционным праздникам

«Надо различать язычество и неоязычество. Язычество — это дохристианская часть истории. Ее внимательно изучают историки, археологи, это очень интересная тема, к которой, в частности, относятся берестяные грамоты, помогающие нам узнать дохристианский период и начальный христианский период. Для любого русского человека нормально знать свою историю, чтить предков и уважать их веру, которая была до христианства. Это сложно, потому что для этого, например, нужно читать серьезные книги. Неоязычество — это определенная идеология, которая начала внедряться, если я не ошибаюсь, в конце XIX века. В ней создается красивая картинка якобы существовавшей древней веры, она противопоставляется христианству. Конечно, как любая лжеистория, она выглядит очень красиво, без черных мест. В настоящей же истории любого государства, любой религии есть некрасивые моменты. Неоязычество опасно тем, что оно противопоставляется христианству, дескать, чужая вера пришла на нашу Русь, насильно всех крестили», — сказал священник.

Собеседник НСН подчеркнул, что неоязычники пытаются расколоть россиян.

«Неоязычники выступают против десяти веков нашей истории, пытаются расшатать нас и противопоставить одну часть общества другой. Конечно, неоязычество для нас чуждо, а популярным оно становится из-за невежества, незнания своей реальной истории. Неслучайно неоязычники, включая Наталью Поклонскую, начинают отмечать кельтские праздники, не имеющие никакого отношения к Руси, поскольку эта идеология пришла извне. Может быть, между Русью и кельтами и были культурные связи за счет торговых обменов, но это нужно исторически подтвердить. Мы опираемся в первую очередь на традиционную религию и на нашу культуру», — добавил он.

В заключение священнослужитель призвал отмечать традиционные российские праздники.

«У нас много праздников, как церковных, так и гражданских. Я не думаю, что Россия обделена выходными днями. Было бы желание это все развивать. Нужно выяснить, почему пропагандируются чуждые нам праздники — глупость ли это или отрабатывание чьего-то запроса. Если людям хочется игрищ, давайте начнем отмечать Святки. Если хотим сделать праздник осенью, у нас есть Покров Пресвятой Богородицы (был, кстати, и славянский праздник Покрова). В декабре есть Николай Чудотворец. Можно сделать красивый праздник, чтобы дети дарили друг другу подарки, совершали добрые поступки. Все это было во времена Российской Империи, и делалось это больше для детей и подростков, чем для взрослых. Так что ничего выдумывать нам не нужно, надо дать соответствующее указание людям, которые отвечают за пропаганду. Мы стали отмечать День отца, День семьи, любви и верности, и это прекрасно», — подытожил собеседник НСН.

Ранее Патриарх Кирилл раскритиковал попытки русифицировать Хэллоуин путем переименования его в Велесову ночь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

