В Польше закрыли два аэропорта «для обеспечения государственной безопасности»
27 декабря 202509:00
Два аэропорта в Польше закрыли в связи с необходимостью обеспечения безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Варшава».
«Аэропорты Люблин и Жешув закрыты для обеспечения государственной безопасности», - рассказал собеседник агентства.
Источник не уточнил деталей, однако отметил, что авиагавани не будут принимать и отправлять рейсы ориентировочно до 10:00 мск.
Ранее Польша поднимала в воздух дежурные пары истребителей на фоне воздушной тревоги на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число турпоездок иностранцев по России выросло в 2025 году
- «Одобрит» ли Трамп мирный план Зеленского
- В Польше закрыли два аэропорта «для обеспечения государственной безопасности»
- Потомок Екатерины Второй заявил, что не собирается уезжать из России
- У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о режиме прекращения огня
- В Приморье возбудили уголовное дело из-за кражи игрушек с городской елки
- Над Россией сбили семь украинских беспилотников
- Руководство Ассоциации футбола Аргентины обвинили в удержании взносов на $12,8 млн
- Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru