В Польше закрыли два аэропорта «для обеспечения государственной безопасности»

Два аэропорта в Польше закрыли в связи с необходимостью обеспечения безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Варшава».

«Аэропорты Люблин и Жешув закрыты для обеспечения государственной безопасности», - рассказал собеседник агентства.

Источник не уточнил деталей, однако отметил, что авиагавани не будут принимать и отправлять рейсы ориентировочно до 10:00 мск.

Ранее Польша поднимала в воздух дежурные пары истребителей на фоне воздушной тревоги на Украине.

