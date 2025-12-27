Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу во Флориде 28 декабря. Об этом говорится в графике американского лидера, обнародованном Белым домом.

Двусторонняя встреча состоится в Палм-Бич в 15:00 (23:00 мск). Возле курорта находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго.

Ранее Зеленский рассказал, что планирует на встрече с Трампом обсудить территориальные вопросы и использование Запорожской атомной электростанции.

