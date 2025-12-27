Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря
27 декабря 202506:31
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу во Флориде 28 декабря. Об этом говорится в графике американского лидера, обнародованном Белым домом.
Двусторонняя встреча состоится в Палм-Бич в 15:00 (23:00 мск). Возле курорта находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго.
Ранее Зеленский рассказал, что планирует на встрече с Трампом обсудить территориальные вопросы и использование Запорожской атомной электростанции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Руководство Ассоциации футбола Аргентины обвинили в удержании взносов на $12,8 млн
- Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря
- Директор ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбы
- В Якутске авто с восемью людьми провалилось под лед
- В России размер маткапитала на первого ребенка достигнет 737 тысяч рублей
- В США произошла стрельба в офисе шерифа
- Депутат Федяев: В России отменят автопродление водительских прав
- Пресс-секретарь Белого дома заявила о своей беременности
- СМИ: Google заберет свои старые серверы у провайдеров РФ
- В Японии произошло ДТП с участием более 50 машин
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru