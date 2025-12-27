Потомок Екатерины Второй заявил, что не собирается уезжать из России
Потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги не планирует возвращаться из Санкт-Петербурга в Европу или в США, где он родился. Об этом Калагеорги рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, он может жить где угодно, так как имеет двойное гражданство.
«Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь», – поделился Калагеорги.
По словам потомка императрицы, он всегда считал себя коренным русским. Из-за такой позиции у Калагеорги возникали конфликты во время учебы в школе в Соединенных Штатах. Вместе с тем он отметил, что не сталкивался с предвзятым отношением из-за американского происхождения.
Ранее Андрей Калагеорги получил гражданство РФ. Кроме того, он стал сооснователем ООО «Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой».
