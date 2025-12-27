Директор ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбы

«После более чем 20 лет неудачных попыток мы завершили разработку плана по окончательному закрытию штаб-квартиры ФБР в здании Гувера и переезду... в безопасный и современный комплекс», - подчеркнул глава бюро.

Как отметил Пател, американские налогоплательщики могли бы потратить почти $5 млрд на новую штаб-квартиру ФБР, однако этот план был отменен. Спецслужба переедет в расположенное неподалеку здание имени Рональда Рейгана, большую часть сотрудников разместят здесь после завершения ремонта, некоторых агентов переведут на работу на местах.

Штаб-квартира ФБР находится в здании имени Эдгара Гувера, построенном в 1975 году. СМИ сообщали, что строение рушится, а также комплекс перестал отвечать потребностям выросшей за годы работы спецслужбы.

