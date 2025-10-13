Тыква против сатанистов: Вассерман уличил ненавистников Хэллоуина в ошибке

Запрет Хэллоуина означал бы, что бороться со злом невозможно, сказал в эфире НСН Анатолий Вассерман, напомнив «запретителям» фразу Антуана де ла Мерта.

Праздник Хэллоуин олицетворяет победу святых сил добра над злом, а его смысл противоречит главной идее сатанизма (движение признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов), объяснил в интервью НСН депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов ранее заявил изданию «Газета.ру», что Хэллоуин – это «чуждый нашей культуре и духовным основам» праздник, воздействие которого на людей можно приравнять в пропаганде сатанизма. Вассерман объяснил Иванову, как обстоит ситуация на самом деле.

Панки заступились за «козу» после запрета сатанизма в России
«Запретить можно что угодно, но желательно, чтобы последствия оплачивал запретитель. Хэллоуин – это ночь накануне Дня всех святых, по исходному замыслу – это напоминание о том, что любые злые силы перед святостью отступают. Характер этого праздника несколько раз менялся, сейчас это просто развлечение, но оно прямо противоположно главной идее сатанизма, а именно - убеждению о том, что в мире господствуют злые силы, которые зачастую способны сделать гораздо больше, чем добрые силы. Я бы на месте наших ревнителей религии разъяснял исходный смысл этого праздника и, может быть, как-то поменял традиционный формат его празднования, но уж ни в коем случае не пытался бы его запретить. Запрет Хэллоуина с точки зрения религиозного смысла доказывал бы, что всерьез бороться со злом невозможно», - подчеркнул интеллектуал.

Депутат сравнил Хэллоуин с Пасхой, напомнив, что является атеистом.

«И в христианской вере в целом, и в религиозных традициях нашей страны, в частности, победе над злом посвящено очень многое. Так, Пасха – это победа не только над смертью, но и над многими иными видами зла. С моей точки зрения, Хэллоуин, если прояснить его религиозный смысл, тоже вполне можно использовать для получения силы добра. Я атеист, но я знаю, что запрет Хэллоуина с точки зрения религии означал бы, что серьезно бороться со злом мы не в состоянии. Поэтому запрет Хэллоуина, как сказал один из деятелей наполеоновской эпохи, Антуан Буле де ла Мерт: это хуже преступления - это ошибка», - заключил собеседник НСН.
«Достаточно своих!»: Шолохов призвал «разумно» отмечать зарубежные праздники в РФ

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов ранее заявил «Радиоточке НСН», что запрещать Хэллоуин не стоит, поскольку и россиян есть предубеждение к «чужим праздникам».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретПраздникАнатолий Вассерман

Горячие новости

Все новости

партнеры