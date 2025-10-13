Праздник Хэллоуин олицетворяет победу святых сил добра над злом, а его смысл противоречит главной идее сатанизма (движение признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов), объяснил в интервью НСН депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов ранее заявил изданию «Газета.ру», что Хэллоуин – это «чуждый нашей культуре и духовным основам» праздник, воздействие которого на людей можно приравнять в пропаганде сатанизма. Вассерман объяснил Иванову, как обстоит ситуация на самом деле.