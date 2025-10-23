КЛАССИЧЕСКИЕ ИДЕИ КОСТЮМОВ

При этом не обязательно знать историю праздника, чтобы его отмечать. В России к Хэллоуину особенно готовятся различные клубы и бары, прийти на такую вечеринку можно только в костюме.

Известный российский дизайнер Игорь Гуляев специально для НСН выделил несколько «страшных» трендов. Для начала он посоветовал присмотреться к классическим идеям костюмов: вампир, призрак, ведьма, скелет.

«Если говорить о костюме, можно выделить несколько атрибутов, которые точно должны быть у желающих отметить этот праздник. Во-первых, это тыква. Во-вторых, оранжевый цвет. Может быть черная мантия, черная шляпа волшебника. Также можно выбрать костюм скелета, например. Это то, что меня лично всегда отталкивает, я такое не люблю, но при желании - почему нет? Задача костюма – выглядеть так, чтобы вас боялись. Поэтому советуют использоваться грим, какие-то следы якобы крови на костюме. Вы можете быть похожи на зомби, на страшного Человека-паука… В то же время это должно быть с добрым посылом, чтобы вас воспринимали с улыбкой. Потому что это не праздник зла, это игра. Не бойтесь экспериментировать. Если у вас нет костюма, скажу шутя: накиньте белую простынь на себя, нарисуйте смешную улыбку и сделайте своей семье хорошее настроение», - рассказал он.

Самый классический лук для женщины в этот вечер – это костюм ведьмы. Этот вариант очень прост в исполнении, так как можно выбрать любое черное платье – короткое или длинно – дополнить его шляпой с острым концом и сухим «букетом», который будет напоминать метлу.

В этом году модной вставкой для этого образа будет какой-то кружевной элемент – на платье или отдельным аксессуаром в виде элегантных перчаток.

Конечно, «разбавить» такой образ придется тяжелым макияжем, чтобы никто не стал сомневаться, ведьма вы или просто застенчивая красавица в черном. Эксперты стиля рекомендуют выбрать «бордовые губы» и смоки-айз. Нет сомнений в том, что это типичный макияж любой уважающей себя ведьмы.

Еще один беспроигрышный вариант костюма- вампир. Этот образ подойдет и мужчинам, и женщинам.

Для женщин в таком случае советуем выбирать одежду красного или черного цвета, купить на маркетплейсе накладные клыки, накрутить волосы или сделать высокую прическу. Также можно выбрать линзы для глаз нестандартного цвета, чтобы ни у кого точно не осталось вопросов.

Что важно помнить при макияже? У вампиров белая кожа, подчеркнутые скулы, а питаются они…кровью. Поэтому можно добавить такой штрих в свой кокетливый макияж.

Далее по списку классических и несложных костюмов: мертвая невеста.

Персонаж мертвой невесты – это уже традиционный образ для Хэллоуина, чтобы стать трендовой девушкой вечера, вам пригодится белое платье и белая фата. Обязательно нужно сделать белое платье немного грязным и потрепанным. Волосы советуем накрутить и специально запутать (да, вы всем видом должны показать, что у вас не все хорошо). Для макияжа делаем акцент на бледной коже, рисуем специально себе круги под глазами. Если вы не высыпались последнюю неделю, этот образ точно будет вам к лицу!