Хэллоуин традиционно празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября, в 2025 году дата выпадает на пятницу. В подборке НСН – идеи классических костюмов, необычные тренды в макияже и советы стилистов.
В конце октября в США и Европе отмечают Хэллоуин – праздник, который особенно любят дети. В это время принято наряжаться в зловещие костюмы, украшать дома тыквами и привидениями, раздавать конфеты.
Массовые празднования обычно происходит в ночь с 31 октября на 1 ноября, в этом году дата выпадает на пятницу.
В России не так много сторонников «западного» праздника ужасов, но многие не теряют возможности отлично провести время с друзьями на тематических вечеринках (именно такой формат этого праздника прижился в России).
В материале НСН – краткая история праздника, традиции и идеи костюмов на Хэллоуин в 2025 году.
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
Хэллоуин берет начало от древнего праздника Самайн. У кельтов это был один из важнейших дней в году, когда якобы грань между земным миром и потусторонним стиралась. Люди тогда верили, что на Землю возвращаются души умерших, а отпугнуть их можно страшными масками и разжиганием костров.
Постепенно древние традиции ушли в прошлое, но «привычка» отпугивать духов осталась, а дата надежно закрепилась. Во многих культурах к этому дню стали привязывать сбор урожая, устраивали фестивали с элементами карнавала. С середины XIX века, благодаря переселенцам из Шотландии и Ирландии, праздник начал набирать популярность в США
В России праздник прижился не так давно, но не стал массовым, каждый год находятся противники «чуждого» торжества. Так, накануне депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов ранее заявил, что Хэллоуин – это «чуждый нашей культуре и духовным основам» праздник, воздействие которого на людей можно приравнять в пропаганде сатанизма (движение признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов).
С ним не согласился депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман, который заявил НСН, что праздник Хэллоуин олицетворяет победу святых сил добра над злом.
«Хэллоуин – это ночь накануне Дня всех святых, по исходному замыслу – это напоминание о том, что любые злые силы перед святостью отступают. Характер этого праздника несколько раз менялся, сейчас это просто развлечение. Я бы на месте наших ревнителей религии разъяснял исходный смысл этого праздника и, может быть, как-то поменял традиционный формат его празднования, но уж ни в коем случае не пытался бы его запретить. Запрет Хэллоуина с точки зрения религиозного смысла доказывал бы, что всерьез бороться со злом невозможно», - подчеркнул интеллектуал.
КЛАССИЧЕСКИЕ ИДЕИ КОСТЮМОВ
При этом не обязательно знать историю праздника, чтобы его отмечать. В России к Хэллоуину особенно готовятся различные клубы и бары, прийти на такую вечеринку можно только в костюме.
Известный российский дизайнер Игорь Гуляев специально для НСН выделил несколько «страшных» трендов. Для начала он посоветовал присмотреться к классическим идеям костюмов: вампир, призрак, ведьма, скелет.
«Если говорить о костюме, можно выделить несколько атрибутов, которые точно должны быть у желающих отметить этот праздник. Во-первых, это тыква. Во-вторых, оранжевый цвет. Может быть черная мантия, черная шляпа волшебника. Также можно выбрать костюм скелета, например. Это то, что меня лично всегда отталкивает, я такое не люблю, но при желании - почему нет? Задача костюма – выглядеть так, чтобы вас боялись. Поэтому советуют использоваться грим, какие-то следы якобы крови на костюме. Вы можете быть похожи на зомби, на страшного Человека-паука… В то же время это должно быть с добрым посылом, чтобы вас воспринимали с улыбкой. Потому что это не праздник зла, это игра. Не бойтесь экспериментировать. Если у вас нет костюма, скажу шутя: накиньте белую простынь на себя, нарисуйте смешную улыбку и сделайте своей семье хорошее настроение», - рассказал он.
Самый классический лук для женщины в этот вечер – это костюм ведьмы. Этот вариант очень прост в исполнении, так как можно выбрать любое черное платье – короткое или длинно – дополнить его шляпой с острым концом и сухим «букетом», который будет напоминать метлу.
В этом году модной вставкой для этого образа будет какой-то кружевной элемент – на платье или отдельным аксессуаром в виде элегантных перчаток.
Конечно, «разбавить» такой образ придется тяжелым макияжем, чтобы никто не стал сомневаться, ведьма вы или просто застенчивая красавица в черном. Эксперты стиля рекомендуют выбрать «бордовые губы» и смоки-айз. Нет сомнений в том, что это типичный макияж любой уважающей себя ведьмы.
Еще один беспроигрышный вариант костюма- вампир. Этот образ подойдет и мужчинам, и женщинам.
Для женщин в таком случае советуем выбирать одежду красного или черного цвета, купить на маркетплейсе накладные клыки, накрутить волосы или сделать высокую прическу. Также можно выбрать линзы для глаз нестандартного цвета, чтобы ни у кого точно не осталось вопросов.
Что важно помнить при макияже? У вампиров белая кожа, подчеркнутые скулы, а питаются они…кровью. Поэтому можно добавить такой штрих в свой кокетливый макияж.
Далее по списку классических и несложных костюмов: мертвая невеста.
Персонаж мертвой невесты – это уже традиционный образ для Хэллоуина, чтобы стать трендовой девушкой вечера, вам пригодится белое платье и белая фата. Обязательно нужно сделать белое платье немного грязным и потрепанным. Волосы советуем накрутить и специально запутать (да, вы всем видом должны показать, что у вас не все хорошо). Для макияжа делаем акцент на бледной коже, рисуем специально себе круги под глазами. Если вы не высыпались последнюю неделю, этот образ точно будет вам к лицу!
УНИКАЛЬНЫЕ ШТРИХИ И ГЕРОИ ИЗ ФИЛЬМОВ
Разнообразить свой костюм можно самыми разными аксессуарами: перчатки, накладные волосы или ногти, линзы красного или других необычных цветов. Если вы выбрали костюм злого мага, обязательно сделайте себе волшебную палочку, если выбор пал на Бабу-ягу, то не поленитесь добавить себе что-то к образу из ее арсенала.
Дизайнер Игорь Гуляев призвал черпать фантазию из известных фильмов и даже мультфильмов.
«В помощь идут яркие персонажи известных фильмов, которых можно интерпретировать. Можно использовать когти, ногти в костюмах. Очень много палок волшебника, кинжалов игрушечных. Делать все нужно из мягких фактур, чтобы никто не поцарапался. Парные костюмы – это тоже хорошая идея. Взрослое поколение помнит Бонни и Клайд, например. Из «Пиратов Карибского моря» можно взять идеи, там много костюмов. Все, что в нас с детства вызывает страх, можно использовать сегодня в костюме, но иронично и приятно. Вам должно быть в костюме комфортно, я бы советовал делать все с юмором», - добавил он.
Ниже представим подборку героев из фильмов, которых можно изобразить:
· Беллатриса Лестрейндж
· Аннабель
· Служанка из сериала «Рассказ служанки»
· Персонажи из семейки Аддамс
· Круэлла
· Харли Квинн
· Ганнибал Лектер
· Джек Воробей
· Фредди Крюгер
· Чаки
· Граф Дракула
· Клоун из «Оно» Пеннивайз
Профессиональный стилист-визажист Ольга Мамонтова сделала свою подборку образов на Хэллоуин.
«Для женщин у нас тренд – веки ведьмы, а также Малефисента. Очень часто используются именно эти образы. Еще один тренд – это медицинское направление, что-то связанное с кровью. В этот период очень часто делают такие съемки. Часто девушки выбирают наряд медсестры с элементами «ужаса», под такой вариант будет соответствующий макияж. Но при этом тренд все-таки на естественность, с добавлением элементов. Шрамы тоже рисуют, это никуда не уходит», - рассказала она в беседе с НСН.
ДЕЛАЕМ КОСТЮМ СВОИМИ РУКАМИ
Еще один популярный вариант образа на Хэллоуин – костюм кошки или вороны. Такой лук подойдет и взрослым, и детям. Ниже представим пошаговую инструкцию.
Что нам потребуется: черные мусорные пакеты, любые черные брюки или лосины, любая темная рубашка, ободок.
1. Берем десять больших черных мусорных пакетов, разрезаем их на рандомные полоски – можно выбрать одну толщину или разную.
2. Теперь можно налепить с помощью скотча или завязать половину полосок на резинку, чтобы получилась юбка. Вторую половину разрезанных пакетов также налепить на резинку, чтобы получился своеобразный плащ. То, что получилось, можно надевать на рубашку или штаны.
3. Для вороны делаем клюв из картона.
Примечание: для костюма кошки вместо пакетов берем что-то меховое, чтобы сделать из этого «юбку». Добавляем к образу ободок с ушками, который так же можно сделать своими руками:
1. На обычный ободок крепим жидким клеем или заколками ушки, вырезанные из черного картона (треугольники подходящего размера).
2. Теперь добавим меховое содержание нашим «ушкам». Для этого обклеим треугольники искусственным мехом (можно заказать на маркетплейсе или отрезать кусок от старой кофты).
Для детей эксперты советуют выбирать не очень страшные костюмы или остановиться на любимых героях малыша. Это может быть Кощей, летучая мышь, Дракула, обычный инопланетянин, супергерой типа Человека паука. Девочек даже в этот день можно нарядить в Снежинок или принцесс, просто интерпретировать это иначе: добавить грим и какие-то дерзкие элементы в образ, включая массивную обувь.
