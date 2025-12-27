У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Тихом океане у побережья северных Курил. Об этом рассказала РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Подземные толчки произошли в 13.25 (05.25 мск) на острове Парамушир в 203 километрах к востоку от Северо-Курильска.

«Очаг располагался на глубине 75 километров», - отметила Семенова..

В Северо-Курильске мог ощущаться подземный толчок силой в два балла. Тревога цунами на фоне сейсмособытия не объявлялась.

Ранее на юго-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
