В Приморье возбудили уголовное дело из-за кражи игрушек с городской елки
Уголовное дело возбудили из-за кражи новогодних игрушек с елки на центральной площади города Партизанск в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Правоохранители обнаружили в соцсетях публикацию о том, что неизвестные сняли декоративные шары с елки в Партизанске, использовав их для игры. Граждане выразили неуважение к обществу и причинили ущерб имуществу города на сумму более 29 тысяч рублей.
После изучения видеоматериалов полицейские установили подозреваемых - жителей Приморья, мужчину 30 лет и женщин 24 и 26 лет. Личность еще одного фигуранта устанавливается. Граждан задержали и доставили в отдел.
«Следователем следственного отдела ОМВД России по городу Партизанску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса... (кража) по факту хищения декоративных элементов с городской елки», - указали в МВД.
Между тем начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко рассказал в пресс-центре НСН, что в новогодние праздники нередки запланированные кражи, и владельцам жилья и автомобилей следует быть очень внимательными.
