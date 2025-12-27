Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о режиме прекращения огня
Таиланд и Камбоджа заключили соглашение о прекращении огня в зоне пограничного конфликта. Об этом сообщает телеканал Channel 3.
Министры обороны двух стран Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха подписали договор об установлении режима прекращения огня по итогам заседания Генерального пограничного комитета Таиланда и Камбоджи. В течение 72 часов пройдет заседание двустороннего механизма для отслеживания его эффективности.
Столкновения на границе Камбоджи и Таиланда с применением стрелкового оружия шли с 7 декабря. Военные обстреливали позиции в приграничной зоне и атаковали военную инфраструктуру.
Ранее младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Григорий Кучеренко в беседе с НСН заявил, что противостояние Камбоджи и Таиланда вряд ли перерастет в полномасштабную войну — экономика Камбоджи с этим не справится, а Таиланду конфликт грозит серьезными репутационными рисками.
