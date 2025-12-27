Над Россией сбили семь украинских беспилотников
27 декабря 202507:29
Семь дронов ВСУ самолетного типа уничтожили ночью 27 декабря над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении ведомства.
Военные сбили четыре БПЛА в Краснодарском крае, три – в Республике Адыгея.
Ранее над Крымом и Черным морем ликвидировали 24 украинских дрона.
