Руководство Ассоциации футбола Аргентины обвинили в удержании взносов на $12,8 млн

Прокуратура выдвинула обвинения в незаконном удержании пенсионных взносов на 19 млрд песо ($12,8 млн) против руководства Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Об этом сообщает телеканал TN.

Обвинения касаются главы AFA Клаудио Тапии и казначея Пабло Товигиньо. Расследование началось по инициативе аргентинской налоговой службы. По ее данным, AFA не переводила пенсионные взносы за сотрудников и крупнейшие футбольные клубы.

По запросу суда правоохранители провели обыски на объектах недвижимости, которые могут быть связаны с руководством ассоциации. Мероприятия состоялись в том числе в поместье с 10 гектарами земли с вертолетной площадкой, коневодческой фермой и несколькими десятками старинных автомобилей.

Ранее СМИ сообщили, что сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира по футболу в 2026 году из-за коррупционного скандала в AFA и подозрения в незаконном обогащении руководства организации.

