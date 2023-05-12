«Роботы, а не люди»: В России появились агентства, сразу подающие в суд на должника

А президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН заявил, что проблемы есть в законодательстве.

«С 2012 по 2022 год количество обращений на то, что исполнительное производство осуществляется в несоответствии с законодательством выросло в 10 раз. Это говорит о том, что надо менять закон, а также сделать так, чтобы взыскание судебными приставами было не 11,5%, как в прошлом году, а хотя бы 70 процентов. Тогда люди будут бояться приставов и еще на досудебной стадии будут пытаться урегулировать вопрос с долгами», - отметил он.

Ранее Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что жалобы на коллекторов составляют 0,1% от общего числа обращений граждан, без работников этих организаций государству придется ежегодно дополнительно выделять 40 миллиардов рублей из бюджета для организации процесса взыскания.

