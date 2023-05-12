«Роботы, а не люди»: В России появились агентства, сразу подающие в суд на должника

Досудебная работа с должниками становится малоэффективной, сказал НСН Дмитрий Жданухин.с

Генеральный директор Центра развития коллекторства, кандидат юридических наук Дмитрий Жданухин заявил в беседе с НСН, что в России появились агентства, которые не взаимодействуют с должниками, а сразу обращаются с иском в суд, что в свою очередь увеличивает нагрузку на судебных приставов.

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Коллекторские агентства, которые считаются в России профессиональными взыскателями, неактивно взаимодействуют с физлицами-должниками, перекладывая значительную часть своей работы на приставов, заявил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Он указал, что 449 юридических лиц состоят в государственном реестре, из них 25% вообще не взаимодействовали с должниками. Жданухин назвал такие агентства «юридическими судебными конвейерами».

«Упреки главы ФССП справедливы. Уже появилась разновидность агентств, которые можно назвать юридическими роботами. Они просто готовят материалы в суд с использованием IT-инструментария, выполняя роль юридического судебного конвейера, что в свою очередь увеличивает нагрузку на судебных приставов. Досудебная работа становится малоэффективной, хотя она может намного быстрее давать результат. Поэтому крупные коллекторские агентства стараются использовать вариант досудебного решения проблемы с должником, к примеру, запускают акции по прощению части долгов», - сказал Жданухин.

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А президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН заявил, что проблемы есть в законодательстве.

«С 2012 по 2022 год количество обращений на то, что исполнительное производство осуществляется в несоответствии с законодательством выросло в 10 раз. Это говорит о том, что надо менять закон, а также сделать так, чтобы взыскание судебными приставами было не 11,5%, как в прошлом году, а хотя бы 70 процентов. Тогда люди будут бояться приставов и еще на досудебной стадии будут пытаться урегулировать вопрос с долгами», - отметил он.

Ранее Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что жалобы на коллекторов составляют 0,1% от общего числа обращений граждан, без работников этих организаций государству придется ежегодно дополнительно выделять 40 миллиардов рублей из бюджета для организации процесса взыскания.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мордасов
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