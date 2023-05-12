Глава ФССП РФ усомнился в необходимости коллекторов

Выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме он отметил, что в этой связи возникает вопрос - насколько необходимо существование коллекторских агентств и такого института в целом.

«Вопрос - зачем такой институт нужен, если он, используя государство, фактически решает свои цели - получение прибыли», - подчеркнул Аристов.

Ранее в ФССП РФ заявили, что в 2022 году судебные приставы-исполнители взыскали по всем категориям исполнительных производств почти 1,1 трлн рублей, сообщает RT.

