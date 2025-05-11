ВСС: Полисы ОМС могут быть аннулированы из-за ошибок в данных
Россияне сталкиваются с аннулированием полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) из-за ошибок в учёте их личных данных. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых.
Щеглеватых напомнил, что с декабря 2022 года все данные граждан были объединены в едином регистре, оператором которого выступает Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). Информация о гражданах, которая ранее находилась у различных ведомств — таких как Федеральная налоговая служба (ФНС), органы ЗАГС, Фонд пенсионного и социального страхования РФ, Министерство обороны и МВД, — была сопоставлена. В результате для каждого человека была создана одна актуальная учетная запись.
Однако в ходе этого процесса были выявлены ошибки и неточности, которые иногда приводили к аннулированию учетных записей, сообщил Щеглеватых. По его данным, страховые компании зафиксировали около 30 тысяч случаев некорректной информации о гражданах и застрахованных лицах. Эта информация оперативно направлялась в Федеральный фонд ОМС для уточнения и исправления.
В случае возникновения подобных проблем, по словам Щеглеватых, необходимо обращаться в свою страховую медицинскую организацию. Он также отметил, что механизм решения таких вопросов уже отработан.
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