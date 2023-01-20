«Плевок против ветра»: Коллекторы отреагировали на желание депутатов ГД их запретить

Должники не так уж и часто жалуются на коллекторов, государство должно развивать инструменты помощи задолжавшим, сказал НСН президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил НСН, что в России следует развивать инструменты помощи должникам, а не запрещать деятельность коллекторов.

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Накануне стало известно, что депутаты Госдумы от ЛДПР представили законопроект о запрете коллекторских агентств. Предлагается «запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности». Ранее с подобной инициативой выступал лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Мехтиев же считает, что в стране нужно развивать инструменты помощи должникам.

«В стране 10 тысяч коллекторов. Эту идею не в первый раз предлагают депутаты. В пояснительной записке говорится, что надо людей спасать от кредитной кабалы. Я напомню, что есть кредитные каникулы для участников СВО, но в Госдуме есть законопроект, чтобы они действовали для всех. Есть неприкосновенность социальных выплат, прожиточного минимума, есть банкротство. Рынок считает, что эти инструменты надо еще больше развивать. Поэтому те, кто в очередной раз предлагает эту идею, отклоняемую их коллегами, плюют не в вечность, а против ветра», - сказал Мехтиев.
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Собеседник НСН отметил, что число жалоб на коллекторов крайне мало.

«В 2021 году Генпрокуратура от россиян получила по всем темам 5,1 миллиона обращений, в службу судебных приставов было передано 30 тысяч жалоб. В пяти тысячах случаях были подтверждены факты (нарушений со стороны коллекторов, - прим. НСН), но административных постановлений было вынесено около тысячи», - резюмировал Мехтиев.

Ранее Эльман Мехтиев назвал заявления о росте долговой нагрузки россиян мифом.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Долги РоссиянКоллекторы
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