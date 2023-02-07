«40 миллиардов из бюджета»: Коллекторы ответили депутатам на ужесточение наказания

Жалобы на коллекторов составляют 0,1% от общего числа обращений граждан, без работников этих организаций государству придется ежегодно дополнительно выделять 40 миллиардов рублей из бюджета для организации процесса взыскания, заявил НСН президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для коллекторов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. За клевету, угрозы, порчу имущества, насилие им будут грозить крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет, если преступление совершено группой лиц. Мехтиев признался, что не понимает обеспокоенности депутатов.

«Я не знаю, почему «Единая Россия» сейчас продвигает эту тему, называя ее вопросом национальной безопасности. Я напомню одну цифру: за 2021 год было рассмотрено чуть больше 30 тысяч обращений с жалобами на коллекторов, из которых подтвержденными оказались 5100 обращений, всего жалоб в правоохранительные органы поступило больше пяти миллионов. Получается, 0,1% - это вопрос национальной безопасности. Оставим это на совести лиц, принимающих такие решения», - отметил он.