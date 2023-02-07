«40 миллиардов из бюджета»: Коллекторы ответили депутатам на ужесточение наказания
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил НСН, что жалобы на коллекторов составляют 0,1% от общего числа обращений, без таких работников государство понесет большие расходы.
Жалобы на коллекторов составляют 0,1% от общего числа обращений граждан, без работников этих организаций государству придется ежегодно дополнительно выделять 40 миллиардов рублей из бюджета для организации процесса взыскания, заявил НСН президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для коллекторов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. За клевету, угрозы, порчу имущества, насилие им будут грозить крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет, если преступление совершено группой лиц. Мехтиев признался, что не понимает обеспокоенности депутатов.
«Я не знаю, почему «Единая Россия» сейчас продвигает эту тему, называя ее вопросом национальной безопасности. Я напомню одну цифру: за 2021 год было рассмотрено чуть больше 30 тысяч обращений с жалобами на коллекторов, из которых подтвержденными оказались 5100 обращений, всего жалоб в правоохранительные органы поступило больше пяти миллионов. Получается, 0,1% - это вопрос национальной безопасности. Оставим это на совести лиц, принимающих такие решения», - отметил он.
По его словам, в Уголовном кодексе предусмотрено наказание для лиц, которые угрожают убийством или нанесением вреда, придумывать что-то отдельное для коллекторов нет необходимости.
«Хочется спросить, неужели нет таких статей в Уголовном кодексе? Есть, есть статья за угрозу убийством или нанесением вреда жизни и здоровью, статья 119. По этой статье в 2021 году было вынесено 16 тысяч судебных решений, по которым три тысячи человек лишились свободы, ни один из этих трех тысяч не является коллектором, работником такого рода организаций. В 2019 году нагрузка на судебные приставы превышала норматив в 18 раз. Чтобы обеспечить хотя бы на том же самом уровне взыскание, без коллекторов, без банкиров, к 79 миллиардам бюджетных средств, которые потрачены на судебные приставы, нужно добавить еще около 40 миллиардов ежегодно», - рассказал собеседник НСН.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР представили законопроект о полном запрете коллекторских агентств. Ранее с подобной инициативой выступал лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов
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