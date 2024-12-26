Режим ЧС федерального уровня объявят из-за ЧП с танкерами в Керченском проливе

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня будет объявлен в связи с аварией двух танкеров в Керченском проливе, разливом топлива в море и его выброс на побережье. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, принципиальное решение уже принял президент РФ Владимир Путин. Публично объявит об этом глава МЧС Александр Куренков на заседании комиссии в Краснодарском крае.

В ходе эфира на телеканале «Крым 24» глава Крыма уточнил, что на устранение последствий разлива мазута будут выделены средства из федерального бюджета. Днём ранее в Краснодарском крае был введен режим ЧС регионального уровня.

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Два танкера с мазутом затонули 15 декабря в условиях шторма. По первоначальному прогнозу, большая часть мазута должна была остаться на дне Черного моря. Однако из-за шторма и теплой погоды топливо поднимается на поверхность и выбрасывается на пляжи. Наибольшее загрязнение фиксируется в районе Анапы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным МЧС, очисткой берега занимаются около 4,5 тысяч спасателей и волонтеров. Пока получилось собрать и вывезти почти 24 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Керченский ПроливЭкологияТопливо

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