Режим ЧС федерального уровня объявят из-за ЧП с танкерами в Керченском проливе

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня будет объявлен в связи с аварией двух танкеров в Керченском проливе, разливом топлива в море и его выброс на побережье. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, принципиальное решение уже принял президент РФ Владимир Путин. Публично объявит об этом глава МЧС Александр Куренков на заседании комиссии в Краснодарском крае.

В ходе эфира на телеканале «Крым 24» глава Крыма уточнил, что на устранение последствий разлива мазута будут выделены средства из федерального бюджета. Днём ранее в Краснодарском крае был введен режим ЧС регионального уровня.