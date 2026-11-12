Он отметил, что важно смотреть на «белые списки» с точки зрения их значимости, однако далеко не всегда необходимость включение определенных ресурсов в перечень очевидна.

«Госресурсы имеют приоритет, но если это сайт какой-нибудь школы, то потеря или временная недоступность данных не произведет никакого фурора. В то же время неработоспособность банков или коммуникационной системы уже чревата серьезными последствиями. Но у нас сплошь и рядом "ошибка выжившего". Можно долго говорить о работоспособности каждого конкретного сервиса, сервера, дата-центра и так далее. А в глубине это все может упираться в какой-нибудь сервис точного времени, о котором все забыли и не подумали, что он должен находиться в "белом списке". И все эти сервисы останавливаются, потому что не могут достучаться до какого-то мелкого и совсем незначимого в глазах простого обывателя сервиса. Поэтому важна не только технологическая среда и сами "белые списки", но и принципы их взаимодействия. Наверное, это уже проработано», — понадеялся Мариничев.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН отмечал, что после окончания спецоперации необходимость в применении «белых списков» в России отпадет.

