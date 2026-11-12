Уперлись в технологический предел: Что будет с «белыми списками» в России
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил НСН, почему «белый список» сервисов не может расти бесконечно.
Технологическая база «белых списков» не безгранична, поэтому наличие пределов у данного перечня не удивительно, однако при его формировании должна учитываться не только значимость включаемых туда ресурсов, но и принципы их взаимодействия с другими сервисами, объяснил НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Технический предел для расширения «белого списка» почти достигнут, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Ведомство включило в число доступных при отключениях мобильного интернета ресурсов более 900 сервисов. Как сообщали в министерстве, данный перечень формируется из популярных на территории страны интернет-ресурсов, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, которые отвечают за обеспечение безопасности. Мариничев отметил, что рост «белого списка» может ограничиваться технологической базой, в рамках которой он функционирует.
«Сети не беспредельные, они тоже имеют свои физические ограничения. И, естественно, невозможно напихивать туда весь интернет — это трудоемко и трудозатратно, требует и работы, и оборудования, и людей. Если у вас есть условно десять автомобилей такси и вам надо перевезти 100 человек, то вы можете пассажиров на этих машинах туда-сюда возить. А если добавить еще 100 человек, наверное, кто-то будет стоять в очереди. Или если у вас присоединенная мощность в квартире 10 кВт, то вы в розетку прибор мощностью 30 кВт не воткнете. Это, конечно, очень образно, грубо и не совсем корректно, но похоже. Здесь все, конечно, не в таком явном виде работает, и не так "в лоб", как в случае с розеткой. Но все равно в каких-то уязвимых местах, в точках перегиба такое имеет место быть. То есть технологии в любом случае не "резиновые", как это может казаться при использовании», — объяснил интернет-омбудсмен.
Он отметил, что важно смотреть на «белые списки» с точки зрения их значимости, однако далеко не всегда необходимость включение определенных ресурсов в перечень очевидна.
«Госресурсы имеют приоритет, но если это сайт какой-нибудь школы, то потеря или временная недоступность данных не произведет никакого фурора. В то же время неработоспособность банков или коммуникационной системы уже чревата серьезными последствиями. Но у нас сплошь и рядом "ошибка выжившего". Можно долго говорить о работоспособности каждого конкретного сервиса, сервера, дата-центра и так далее. А в глубине это все может упираться в какой-нибудь сервис точного времени, о котором все забыли и не подумали, что он должен находиться в "белом списке". И все эти сервисы останавливаются, потому что не могут достучаться до какого-то мелкого и совсем незначимого в глазах простого обывателя сервиса. Поэтому важна не только технологическая среда и сами "белые списки", но и принципы их взаимодействия. Наверное, это уже проработано», — понадеялся Мариничев.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН отмечал, что после окончания спецоперации необходимость в применении «белых списков» в России отпадет.
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