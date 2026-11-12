Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек

Президент РФ Владимир Путин предложил омбудсменам России и Украины проработать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек. Об этом сообщает RT.

Песков: РФ и США сохраняют готовность продолжать гуманитарную работу

По его словам, гуманитарный опыт вокруг Алешек в Херсонской области - это хороший пример сотрудничества двух стран.

Российский лидер отметил, что Вооружённые силы РФ контролируют Константиновку и готовы обеспечить безопасность. Путин добавил, что на разминирование территории у населённого пункта потребуется пять суток.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках прошла успешно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Савостьянов Сергей
ТЕГИ:УкраинаРоссияДНРВладимир ПутинГуманитарная Помощь

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