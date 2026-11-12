Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек
Президент РФ Владимир Путин предложил омбудсменам России и Украины проработать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек. Об этом сообщает RT.
По его словам, гуманитарный опыт вокруг Алешек в Херсонской области - это хороший пример сотрудничества двух стран.
Российский лидер отметил, что Вооружённые силы РФ контролируют Константиновку и готовы обеспечить безопасность. Путин добавил, что на разминирование территории у населённого пункта потребуется пять суток.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках прошла успешно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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