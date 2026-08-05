Только треть пользовательских сессий в мобильных сетях в Центральной России за семь месяцев проходило без ограничений, пишет «Коммерсант». При этом в приграничных регионах 90% подключений шло только по «белым спискам». Левова отметила, что внесение компаний в «белые списки» — трудоёмкий процесс.

«"Белые списки" достаточно активно развиваются — эта мера используется для борьбы с беспилотниками. Я думаю, что при корректной реализации центральной базы IMEI, которая планируется в рамках "Антифрод 2.0", "белые списки" могут стать не нужны: появится возможность более точечно и корректно отключать интернет конкретно для БПЛА. Сейчас государство активно ищет способы обеспечить безопасность, и, думаю, в скором времени подходящие решения будут найдены. Процедура включения в белые списки довольно сложная. Сегодня не государство в полном объёме определяет, какие ресурсы попадут в эти списки, — исключение составляют лишь самые известные площадки. Чтобы попасть в белый список, компании должны выполнить ряд действий: например, обратиться в Минцифры, пройти проверку ресурса на предмет его посещаемости и значимости. При этом возможность попасть в белые списки существует, и многие компании этим занимаются», — сказала собеседница НСН.

«Антифрод 2.0» — это второй пакет законодательных мер по борьбе с кибермошенничеством и серым рынком связи в России (включающий нормы закона №210-ФЗ), ключевым элементом которого является создание централизованной государственной базы уникальных идентификаторов мобильных устройств — IMEI-кодов.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сказал НСН, что отказаться от интернета в отпуске или на природе вполне можно, ничего страшного в этом нет, однако гораздо проще, когда доступа в интернет нет ни у кого рядом.

