Россиянам пообещали вернуть доступ к нейросетям через белые VPN
Доступ к современным моделям искусственного интеллекта необходим для развития, заявил НСН Владимир Зыков.
Решение конкурентных задач требует использования нейросетей, поэтому доступ к ним является одной из ключевых проблем современности, рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с НСН.
Сотовые операторы обсуждают с властями возможность наладить для россиян доступ к нейронкам, Netflix и другим незаблокированным ресурсам, которыми сейчас можно пользоваться только через VPN. Об этом сообщает РБК с ссылкой на гендиректора ПАО «ВымпелКом» Сергея Анохина. По его словам, речь идет о создании собственного легального VPN-сервиса, который бы позволял абонентам пользоваться нейросетями. Зыков объяснил, почему это важно.
«Это одна из ключевых проблем, поскольку владельцы ИИ просто блокировали пользователей из-за того, что те находятся в России. Без доступа к современным моделям нельзя развиваться и делать конкурентоспособные продукты, поэтому это правильно. Часто бывали истории, что задача обрывалась из-за нестабильного доступа к нейросетям. Однако есть вероятность, что против этого может быть найдено новое противодействие, так как владельцы нейросетей будут видеть, если большое количество людей пойдет через один и тот же IP. Эта технология не новая. Сегодня в Китае, например, заблокированы американские сервисы, доступ к ним и так далее. Но, если вы покупаете специальные “симки”, то у вас как у пользователя будет возможность получать доступ к ним. Это просто специальный оператор связи, который сделал такую настройку у себя на сетях. Так было с YouTube, когда Роскомнадзор не сознавался, что создает ему проблемы, а операторы стали предоставлять пользователям доступ к нему. Потом уже им сказали, что так делать не нужно», — подчеркнул он.
В свою очередь, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух усомнился в разговоре с НСН, что эта идея получит государственную поддержку.
«Я думаю, что это актуально, но не уверен, что власти на это пойдут, потому что тот деструктивный контент, который есть, он может проникать к россиянам через Netflix и через различные нейронные сети. Хотя в компьютерном мире не так сложно настроить белые VPN — нет никакой сверхсложности», — пояснил он.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН призвал сохранить россиянам доступ к VPN.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Силуанов: Россия достигла финансового суверенитета
- Россиянам пообещали вернуть доступ к нейросетям через белые VPN
- В ЦБ рассказали, что Набиуллина находится на больничном
- Эрнст назвал квотирование иностранного кино правильным решением
- В РЭЦ назвали самую популярную еду из России за рубежом
- Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду
- Орешкин призвал не ждать отмены санкций западных стран
- Операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам доступ к нейросетям и Netflix
- Война, машины и роботы: Чем запомнился первый день ПМЭФ
- В Крыму один человек погиб при атаке дрона ВСУ на пригородный поезд