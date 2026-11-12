«У меня скоро самый большой сольник в Москве за всю карьеру. Летом тоже был концерт на большой площадке, но тогда билетов не хватило, и мы решили увеличить масштаб. Хотим сделать прикольное шоу. Для меня концерты — это новизна. Я раньше не особо давал концерты, и сейчас мне страшновато. Нервничаю каждый раз — и не немного, а очень ощутимо. Мы сейчас разрабатываем концепт выступления, но он будет обо мне, будет очень личная история. Буду раскрывать секреты», — приводит слова артиста спецкор НСН.

Концерт Hollyflame в Москве состоится 10 декабря в клубе «Платформа».

11 ноября в московском клубе «Баунс» состоялась закрытая презентация обновленного музыкального лейбла S&P Records. Событие объединило артистов, инфлюенсеров, друзей и партнеров лейбла и других представителей индустрии. Знаковым моментом вечера стало вручение Hollyflame бриллиантовой сертификации за его хит «Тону». На мероприятии присутствовал и спецкор НСН.

Ранее Hollyflame рассказал, что для него самое важное в работе с музыкальным лейблом, объяснил, почему редко выпускает альбомы и раскрыл секрет настоящего хита.

