«Наличка - наше все!»: До чего банковские ужесточения доведут россиян
Клиентов банков все больше обкладывают "красными флажками", заявил НСН Владимир Шевченко.
С карточками становится все опаснее работать, а количество заинтересованных деньгами россиян ведомств и периодические блокировки в конечном счете вынудят их возвращаться к наличке, заявил НСН аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.
С 1 марта 2028 года банки начнут ограничивать физлицам, заподозренным в сомнительных операциях, внесение наличных и P2P-переводы до 30 тысяч рублей в месяц на срок до года, а при повторном нарушении — до двух лет. Критерии таких транзакций определит ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом, лимиты затронут счета и электронные кошельки. Такой законопроект внесен в Госдуму, а сама инициатива направлена на борьбу с мошенниками, наркоторговцами и нелегальными казино, которые дробят платежи. По словам Шевченко, эта и подобная инициативы медленно подводят людей к тому, чтобы переходить на наличные деньги и меньше связываться с банками, в том числе из-за риска необоснованных блокировок.
«Риски необоснованных блокировок всегда существуют. Они и сегодня периодически реализуются. Законопослушные граждане жалуются, что у них карты блокируют. Это естественный процесс. Но с переводами, допустим, все понятно, потому что переводы осуществляются с одного банковского счета на другой счет. И тот, кто переводит, и тот, кто получает, банку известны. Соответственно, если тот, кто переводит, находится в “черном списке” ЦБ, так как ранее был замечен в дропперстве, то тут все логично и понятно. А вот с внесением наличных через банкомат отследить вообще ничего невозможно. Положил их себе на счет хороший человек, или ему их положил нехороший, – тут автоматические банковские системы могут давать сбой. И, скорее всего, будут давай сбой», – считает Шевченко.
По его мнению, государство ставит людей в чрезвычайно жесткие рамки.
«Если вы положите через банкомат 3 миллиона рублей сразу, то в случае чего можно прийти в банк и объяснить, что продал квартиру и захотел положить на счет наличку. Но если вы будете через день класть по 20-30 тысяч рублей одинаковых сумм, тут подозрения-то и возникнут. А если будете получать разные суммы, то подозрения могут возникнуть уже у налоговой: а не ведете ли вы предпринимательскую деятельность и не уклоняетесь ли от уплаты налогов? В общем, обкладывают нас красными флажками со всех сторон», – сказал Шевченко.
Все это, по словам эксперта, в конечном счете подвигнет людей возвращаться к наличным деньгам в повседневных расчетах.
«Все эти потуги государства облагородить банковскую систему и лишить мошенников и прочих нехороших людей возможности обманывать граждан, потихоньку способствует тому, что граждане начнут переходить на наличку все больше. Потому что с карточками становится все опаснее и опаснее работать: то один орган предъявит претензии, то другой, то банк заблокирует карту, то Росфинмониторинг прикажет заблокировать! В общем, наличка - наше все! Вы получили за работу наличку, не кладите ее на карточный счет, а оставьте в виде налички, чтобы расплачиваться за услуги и за товары таких же людей, которые тоже получают наличкой», – добавил Шевченко.
Ранее финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев рассказал НСН, почему банки блокируют счета россиян и как вмешиваться в этот процесс приходится даже главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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