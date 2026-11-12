Юрист объяснил, как обжаловать оформленный на дороге штраф ГИБДД

Штраф ГИБДД, вынесенный инспектором на месте происшествия, можно обжаловать в течение 10 дней. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил автомобильный адвокат Лев Воропаев.

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По его словам, жалобу можно подать на имя начальника инспектора.

«Либо в районный суд по месту нахождения этого должностного лица», — указал эксперт.

Юрист добавил, что если водитель не согласен с решением начальника, то можно обратиться в районный суд, а затем, по цепочке, в областной, кассационный и Верховный суды.

Ранее в Госдуме поддержали повышение штрафов за вождение без водительского удостоверения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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