В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером
В Кремле началась встреча президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает RT.
Российский лидер заявил, что рад видеть представителей США. Также он попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность главе Белого дома Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины.
Кроме того, Путин указал, что ему важно услышать оценку американской стороны прошедших переговоров в Абу-Даби.
Отмечается, что во встрече принимают участие помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлится, сколько потребуется.
Ранее Джаред Кушнер заявил, что намерен предложить Владимиру Путину подключить к переговорам по Украине представителей Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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