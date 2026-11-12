В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Российский лидер заявил, что рад видеть представителей США. Также он попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность главе Белого дома Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины.

Кроме того, Путин указал, что ему важно услышать оценку американской стороны прошедших переговоров в Абу-Даби.

Отмечается, что во встрече принимают участие помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлится, сколько потребуется.

Ранее Джаред Кушнер заявил, что намерен предложить Владимиру Путину подключить к переговорам по Украине представителей Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

