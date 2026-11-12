Россиянам рассказали, на сколько подорожает техника из-за технологического сбора
Технологический сбор, который в РФ начнут взимать с 1 декабря, приведёт к росту стоимости техники. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил гендиректор российского подразделения компании Pantum Александр Кукин.
По его словам, смартфоны подорожают примерно на 500 рублей, а ноутбуки - примерно на 1000 рублей. Пр этом для недорогих устройств рост стоимости будет более заметным, нежели для более дорогих гаджетов.
Эксперт отметил, что падение курса валют или изменение наценки продавца могут компенсировать повышение цены из-за сбора. Поэтому значительного роста или спада продаж ждать не стоит.
«Вероятно, потребители даже не заметят его, поскольку увеличение стоимости будет минимальным. Поэтому сейчас нет необходимости спешить с покупками», — заключил Кукин.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что средства, которые будут поступать в бюджет от технологического сбора, планируется направлять в создаваемую Объединенную микроэлектронную компанию (ОМК), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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