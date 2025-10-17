Умер сооснователь и гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли
Cоучредитель и ведущий гитарист легендарной рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли умер в возрасте 74 лет, сообщила Variety.
По данным газеты, это произошло в результате травм при падении месяц назад. Семья музыканта заявила, что память о нем будет жить вечно. «Мы бережно храним его лучшие воспоминания, смех и силу, которые он дарил другим», — следует из заявления.
Музыкант покинул коллектив в 1982 году ради сольной карьеры, но вернулся для тура воссоединения в 1996 году.
Ранее группа KISS продала права на свою музыку и образы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
