Индия ответила на заявления Трампа об обещании Моди не покупать нефть из РФ

Индия является крупным импортером нефти и газа в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД страны Рандхира Джайсвала.

Бессент: США ждут от Японии отказа от российской нефти

Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа об обещании премьер-министра Индии Нарендра Моди не покупать нефть из РФ. Дипломат указал, что Нью-Дели стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок. В частности Индия стремится расширить закупки нефти в США.

Ранее Трамп сообщил, что Моди заявил ему о готовности остановить покупку нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

