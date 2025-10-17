Индия ответила на заявления Трампа об обещании Моди не покупать нефть из РФ
Индия является крупным импортером нефти и газа в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД страны Рандхира Джайсвала.
Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа об обещании премьер-министра Индии Нарендра Моди не покупать нефть из РФ. Дипломат указал, что Нью-Дели стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок. В частности Индия стремится расширить закупки нефти в США.
Ранее Трамп сообщил, что Моди заявил ему о готовности остановить покупку нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Reuters: Индийские НПЗ сокращают импорт нефти из РФ на 50%
- Трамп отказался вводить новые санкции против России
- Индия ответила на заявления Трампа об обещании Моди не покупать нефть из РФ
- В здании администрации Калининграда силовики изъяли документацию
- Трамп после разговора с Путиным заявил, что США сами нуждаются в Tomahawk
- Трамп рассказал, когда пройдет встреча с Путиным
- СМИ: Путин и Трамп созвонились, пока Зеленский был в воздухе по пути в США
- Актер из сериала «Великолепный век» умер на 91-м году жизни
- Суд отменил штраф за неубранную за собакой мочу в Москве
- Минэнерго России допустило строительство малых ГЭС в Афганистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru