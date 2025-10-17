Трамп после разговора с Путиным заявил, что США сами нуждаются в Tomahawk

Так глава государства прокомментировал возможное решение о поставках Украине этих дальнобойных ракет. Заявление прозвучало после переговоров по телефону с президентом России Владимиром Путиным, на которых также затрагивался вопрос поставок Киеву Tomahawk.

«Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», — отметил Трамп, добавил, что обсудил этот вопрос с Путиным.

Президенты РФ и США созвонились, пока Зеленский был в воздухе по пути в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

