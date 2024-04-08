Группа KISS продала права на свою музыку и образы
Американская рок-группа KISS продала шведской компании Pophouse Entertainment права на свой музыкальный каталог и образы, сообщили агентства Bloomberg и Associated Press.
По данным СМИ, группа заработала от сделки свыше $300 миллионов.
Теперь у шведской компании есть права на все музыкальные произведения KISS. Также ей принадлежат сценические образы музыкантов и будущие выступления, для которых создадут аватары музыкантов.
О начале выступления KISS в виде цифровых аватаров стало известно в декабре 2023 года. Музыканты объяснили, что пошли на такой шаг, чтобы «рок жил вечно», отмечает «Радиоточка НСН».
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