Группа KISS продала права на свою музыку и образы

По данным СМИ, группа заработала от сделки свыше $300 миллионов.

Теперь у шведской компании есть права на все музыкальные произведения KISS. Также ей принадлежат сценические образы музыкантов и будущие выступления, для которых создадут аватары музыкантов.

О начале выступления KISS в виде цифровых аватаров стало известно в декабре 2023 года. Музыканты объяснили, что пошли на такой шаг, чтобы «рок жил вечно», отмечает «Радиоточка НСН».

