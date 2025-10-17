В Армении жестоко убили врача из Ростова и ее супруга

Это произошло во время вооруженного нападения. Следствие считает, что преступник потребовал ключи от автомобиля Audi, после чего открыл огонь. Супруги приехали в Армению на свадьбу родственников. Во время поездки они остановились у обочины дороги в одном из сел, когда к ним подбежал вооруженный мужчина. После убийства он угнал машину и попытался скрыться, но вскоре был задержан.

Перед нападением, 61-летний подозреваемый застрелил еще одну супружескую пару. На него завели уголовное дело по трем статьям.

Ранее в Чувашии задержали Деда Мороза, который застрелил бизнесмена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

