В Армении жестоко убили врача из Ростова и ее супруга
В Армении при убиты врач-эндокринолог из Ростова-на-Дону и ее супруг, сообщает сайт kp.ru.
Это произошло во время вооруженного нападения. Следствие считает, что преступник потребовал ключи от автомобиля Audi, после чего открыл огонь. Супруги приехали в Армению на свадьбу родственников. Во время поездки они остановились у обочины дороги в одном из сел, когда к ним подбежал вооруженный мужчина. После убийства он угнал машину и попытался скрыться, но вскоре был задержан.
Перед нападением, 61-летний подозреваемый застрелил еще одну супружескую пару. На него завели уголовное дело по трем статьям.
Ранее в Чувашии задержали Деда Мороза, который застрелил бизнесмена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
