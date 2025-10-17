Трамп отказался вводить новые санкции против России
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что в настоящее время не самое подходящее время для новых санкций против России.
Так глава государства прокомментировал заявление лидера республиканского большинства в Сенате США Джона Туна о том, что «настало время» для рассмотрения проекта закона о новых санкциях против Москвы.
«Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», — отметил Трамп.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США должны отказаться от санкций против Москвы, если хотят сохранить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп отказался вводить новые санкции против России
- Индия ответила на заявления Трампа об обещании Моди не покупать нефть из РФ
- В здании администрации Калининграда силовики изъяли документацию
- Трамп после разговора с Путиным заявил, что США сами нуждаются в Tomahawk
- Трамп рассказал, когда пройдет встреча с Путиным
- СМИ: Путин и Трамп созвонились, пока Зеленский был в воздухе по пути в США
- Актер из сериала «Великолепный век» умер на 91-м году жизни
- Суд отменил штраф за неубранную за собакой мочу в Москве
- Минэнерго России допустило строительство малых ГЭС в Афганистане
- ВСУ атаковали подстанции в Курской области, часть жителей осталась без света
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru