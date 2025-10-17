Трамп отказался вводить новые санкции против России

Так глава государства прокомментировал заявление лидера республиканского большинства в Сенате США Джона Туна о том, что «настало время» для рассмотрения проекта закона о новых санкциях против Москвы.

«Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», — отметил Трамп.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США должны отказаться от санкций против Москвы, если хотят сохранить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

