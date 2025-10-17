В здании администрации Калининграда силовики изъяли документацию

В здании администрации Калининграда прошли обыски, сообщает РИА Новости.

В Калининграде осудили мужчину за взятку сотруднику ФСБ

Изъята документация. В настоящее время никто не задержан. Обыски провели сотрудники МВД и ФСБ. С чем они связаны – не сообщается.

Ранее экс-глава фонда капремонта Калининграда устраивал корпоративы за 9 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ОбыскиКалининград

Горячие новости

Все новости

партнеры