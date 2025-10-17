В здании администрации Калининграда силовики изъяли документацию
17 октября 202501:01
В здании администрации Калининграда прошли обыски, сообщает РИА Новости.
Изъята документация. В настоящее время никто не задержан. Обыски провели сотрудники МВД и ФСБ. С чем они связаны – не сообщается.
Ранее экс-глава фонда капремонта Калининграда устраивал корпоративы за 9 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В здании администрации Калининграда силовики изъяли документацию
- Трамп после разговора с Путиным заявил, что США сами нуждаются в Tomahawk
- Трамп рассказал, когда пройдет встреча с Путиным
- СМИ: Путин и Трамп созвонились, пока Зеленский был в воздухе по пути в США
- Актер из сериала «Великолепный век» умер на 91-м году жизни
- Суд отменил штраф за неубранную за собакой мочу в Москве
- Минэнерго России допустило строительство малых ГЭС в Афганистане
- ВСУ атаковали подстанции в Курской области, часть жителей осталась без света
- В сердце Европы: Запад не посмеет арестовать Путина и обвинит Венгрию
- Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС в случае нарушения мирной сделки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru