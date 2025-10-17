Reuters: Индийские НПЗ сокращают импорт нефти из РФ на 50%
17 октября 202502:32
Нефтеперерабатывающие заводы Индии сокращают импорт нефти из России на 50%, сообщает Reuters.
По данным агентства, Вашингтон и Нью-Дели провели торговые переговоры, и индийские НПЗ уже сокращают импорт российской нефти.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности остановить покупку нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
