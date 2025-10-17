Reuters: Индийские НПЗ сокращают импорт нефти из РФ на 50%

Нефтеперерабатывающие заводы Индии сокращают импорт нефти из России на 50%, сообщает Reuters.

Индия ответила на заявления Трампа об обещании Моди не покупать нефть из РФ

По данным агентства, Вашингтон и Нью-Дели провели торговые переговоры, и индийские НПЗ уже сокращают импорт российской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности остановить покупку нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
